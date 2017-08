Ki'ari Pope, oito anos, de Boynton beach, na Flórida, morreu seis meses depois de beber água fervendo, após ser desafiada pelo primo. A menina queimou a boca e a garganta. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Era um sábado à noite quando a garota reclamou para o namorado da mãe de que não conseguia respirar. E, minutos depois, já não respondia mais. Ki’ari foi levada ao hospital às pressas, mas acabou morrendo.

De acordo com o Palm Beach Post, a menina passou por uma traqueotomia que a deixou surda e com problemas respiratórios crônicos. Os registros do Departamento de Filhos e Famílias da Flórida a chamaram de "comprometida medicamente".

O secretário do Departamento Mike Carroll expressou os pêsames a família pela morte da menina.

— A perda dessa criança é devastadora, e nossas condolências vão para aqueles que a amam. Nós abrimos uma investigação de morte infantil para examinar as circunstâncias em torno do caso e implantaremos uma Equipe de Resposta Rápida de Incidente Crítico para analisar todas as interações que esta família teve com o sistema de bem-estar infantil da Flórida.