4° BPM

O pequeno Vinícius, morador do bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande celebrou o aniversário de cinco anos nessa quarta-feira (13.12) com a presença de policiais militares do 4° BPM.

Fã da corporação, o menino recebeu além da presença dos três oficiais de Várzea Grande, presentes e cantou parabéns usando o boné da Polícia Militar.

“Foi uma homenagem muito gratificante para ele e ainda mais para os policiais que puderam estampar um sorriso no rosto do pequeno Vinicius”, contou um dos PMs.