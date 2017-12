Um relacionamento nem sempre acaba quando termina. Que o diga Viviane Araújo e Radamés Martins.

Mesmo sem se falar, o ex-casal está em pé de guerra após a separação, anunciada pela atriz em setembro. O principal motivo é dinheiro.

O jogador exige R$ 500 mil de Viviane. E mais: que a ex pague também seu aluguel na cidade mineira de Varginha, onde Radamés mora atualmente — ele atua num time local. Radamés Martins alega ter direito ao montante por causa do apartamento que eles dividiam no Recreio.

Foi Viviane quem comprou o imóvel, mas ela acabou botando no nome do pai do jogador. Para que Viviane possa continuar vivendo lá, Radamés exige o pagamento do que ele considera ser a sua parte no valor da cobertura.

Nas últimas semanas, o jogador, que acaba de trocar de celular, só se comunica com Viviane através da assessoria da atriz. “Ele está aprontando com ela. É uma ingratidão, porque ela sempre ajudou, inclusive, a família dele”, entrega uma amiga próxima.

Se Viviane Araújo vive um drama com o ex, com o atual o clima é de total harmonia, inclusive no samba. Tanto que seu novo namorado, o paulista Kainan Ferraz, já a acompanha nos ensaios do Salgueiro.

O bonitão passou despercebido na quadra, no último sábado, pela imprensa que cobria o evento — menos para a Retratos. Kainan, que posou com vários amigos de Vivi, conseguiu até um espacinho na bateria da escola e aparece em vídeos tocando repique.

Aos amigos, Viviane diz que está muito feliz com o novo amor, muito diferente de tudo que ela já viveu, segundo suas próprias palavras. Os mais próximos também aprovam o namoro.