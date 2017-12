Na noite dessa quinta-feira (07.12) aconteceu a grande final da Fazenda comandada por Roberto Justus. Flávia Viana se consagrou como a grande campeã da temporada e faturou o prêmio de 1,5 milhão de reais. A loira conseguiu superar o favoritismo de Marcos Harter e recebeu cerca de 37 milhões de votos, cerca de 11 milhões a mais que o doutor que teve 26 milhões. O TV Foco estava presente na grande final do programa e conseguiu falar com o vice-campeão que conversou com toda a imprensa presente.

Em certo momento, Marcos voltou a falar de Boninho, diretor do BBB, do qual ele foi expulso por acusação de agressão contra Emily: “A verdade dói. Sou um cavaleiro do bem, minha espada se chama sinceridade. Essas histórias de abusos beiram o ridículo. Eu sofri com elas no ‘BBB’ porque lá eu não tinha 15 oponentes, eu vivia uma luta contra a direção do programa. O Boninho não tem tato com as pessoas, ele me sabotava. Isso sim foi assédio, foi abuso”.

Marcos Harter também falou que pretende entrar na política a partir de agora. O vice-campeão possui residência em Sorriso em Mato Grosso, onde atua como cirurgião plástico. “Quero entrar na política. Eu alcancei meu objetivo, queria passar uma mensagem para o povo de ser trabalhador e sincero. O brasileiro precisa se espelhar em alguém assim. Eu inicialmente achei que seria paradoxal a Flávia ganhar algo chamado reality, mas agora vejo que não. Um reality tem que mostrar o que acontece lá fora, então não é paradoxal, porque hoje no Brasil temos um bando de políticos falsos que enganam a população. Foi condizente ou a emissora não mostrou o que realmente aconteceu aqui”.

Questionado se faria algo diferente, ele afirmou: “Não, não faria nada de diferente. Fui muito sincero, se eu fizesse algo de diferente seria pra ganhar dinheiro, o que até seria interessante porque esse ano minha história foi bem complicada”, completou ele que na edição se envolveu com Ana Paula Minerato e Monique Amin.

Sobre as constantes brigas com a vencedora da temporada, Flávia Viana, Marcos Harter disse que não pretende trazer tudo isso aqui para fora: “Foi só um equívoco, algo à flor da pele. Respeito muito o Marcos. Acho só que temos de aprender a respeitar as diferenças e ele descontou em mim algo que já estava acontecendo com ele, talvez de outro reality. Mas não guardo mágoas, vamos seguir em frente sempre”, afirmou.