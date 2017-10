PMMT PM liberta reféns e prende dois por assalto e sequestro em Várzea Grande

Os suspeitos Cilas Benedito de Almeida, 25 anos e Sedilson Ribeiro de Almeida, 26 anos, cada um com um revólver, fizeram duas pessoas de reféns, durante assalto em distribuidora de bebidas, no bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande. Eles apontavam as armas e ameaçavam atirar na cabeça das vítimas, segundo policiais da 15ª Companhia de Força Tática e do 4º Batalhão, que atendeu a aocorrência na noite dessa sábado (07.10).

A dupla anunciou o assalto, por volta das 18h30, estavam no local o dono da distribuidora, de 54 anos, e um rapaz de 20 anos. Uma guarnição da PM chegou rapidamente no local e outras foram acionadas para reforçarem o policiamento.

Os suspeitos roubaram pouco mais de R$ 2 mil e dois aparelhos de telefone celular. Os objetos estavam em uma mochila com o suspeito Sedilson. Eles só não fugiram porque a PM cercou o local e os impediu.

Além de recuperar os produtos roubados, os policiais apreenderam duas armas, um revólver calibre 32, com quatro munições intactas, e outra arma de calibre 22 com 2 cartuchos. Os dois podem ser acusados criminalmente por roubo, ameaças, sequestro e cárcere privado. Ambos foram entregues na Central de Flagrante de Várzea Grande.