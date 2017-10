Reprodução/Ivan de Oliveira

Duas professoras do Instituto Federal de Mato Grosso (IMFT) e um homem morreram em um acidente na manhã deste sábado (07.10) na BR-163, município de Sinop (500 km de Cuiabá).

Conforme informações da Rota do Oeste, o acidente foi registrado ás 5h19 de hoje, entre um veículo Sandero com placa de Cuiabá, que estavam as vítimas e um caminhão, com placa de Rondonópolis.

As professoras Mariele Cunha de Miranda e Ruthy Meyre, além do marido de Ruthy, Elder Luiz morreram no local. O motorista do caminhão saiu ileso.

O IFMT emitiu nota de pesar - O IFMT Campus Sorriso informa, com pesar, o falecimento das professoras Mariele Cunha de Miranda e Ruthy Meyre Costa Fonceca, bem como de Elder Luiz Almeida, marido da professora Ruthy, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na manhã de sábado (07/10) no município de Sinop-MT.

Mariele era Engenheira Florestal, e Ruthy era Engenheira Ambiental. As duas professoras tinham mestrado em Ciências Florestais e Ambientais e lecionavam para cursos técnicos e superiores do IFMT desde 2013.

O Campus Sorriso lamenta profundamente a perda dessas profissionais, que foram exemplares em suas atuações, promovendo com excelência o ensino, a pesquisa e a extensão.

A unidade estende suas condolências às famílias das servidoras.