A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (12.12) a “Operação Transpantaneira”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à prática do tráfico interestadual de cocaína.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, além da realização de diversas oitivas de investigados que já foram presos no curso da investigação.

Segundo a Polícia Federal, os mandados estão sendo cumpridos em Várzea Grande, Cuiabá, Poconé, Cáceres e São Paulo (SP).

Conforme a PF, as investigações tiveram início há aproximadamente seis meses e estavam baseadas em Poconé. A polícia descobriu que a droga era obtida na Bolívia e levada até Poconé onde era ocultada em área rural e posteriormente transportada por meio terrestre, tendo como principal destino o estado de São Paulo. Durante a fase de investigações, foram lavrados dois autos de prisão em flagrante que resultaram na prisão de cinco pessoas.

No total, foram apreendidos 760 quilos de pasta base de cocaína, além de diversos veículos utilizados no transporte da substância ilícita ou adquiridos com valores provenientes do tráfico.

A Quinta Vara Federal Criminal em Cuiabá determinou ainda o bloqueio de contas bancárias utilizadas pelos investigados, além do sequestro de bens. (Com informações da PF/MT)