Um casal acusado de participar do roubo de uma vítima durante um programa sexual foi preso em flagrante nessa quinta-feira (07.12), em Confresa (1.160 km a Nordeste). Cleirislane Pereira de Souza, 22, conhecida como “Lana” foi autuada em flagrante pela participação no roubo e Ednaldo Ferreira Bezerra, o “Vida Louca”, 23, responderá pelo crime de receptação.

O crime aconteceu durante a madrugada, desta quinta-feira (07), quando a vítima foi atraída pela garota para um suposto programa sexual, e foi agredida, além de ter os seus pertences roubados, entre eles, um aparelho celular I-phone 4.

Assim que foram notificados do crime, os investigadores da Delegacia de Confresa iniciaram as diligências para identificar e prender os suspeitos. Durante as diligências, os policiais identificaram a garota de programa como “Lana”, conhecida pela Polícia, devido a diversas passagens criminais.

Diante da informação, uma equipe policial se deslocou até a residência da suspeita, no setor Jardim Planalto, no local conhecido como “Bar Quebradeira”. Em conversa com os policiais, a suspeita confessou a participação no crime, e questionada sobre o aparelho celular da vítima alegou que repassou para o suspeito Ednaldo “Vida Louca”.

Em continuidade as diligências, os investigadores seguiram até a casa do suspeito. Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram no bolso traseiro do investigado, o aparelho celular da vítima.

Os dois envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Confresa, onde foi lavrado o flagrante pelos crimes de roubo e receptação. O aparelho celular foi restituído à vítima.