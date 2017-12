O secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Fausto Freitas, afirmou na sexta-feira (08.12) que os aprovados no concurso público do sistema penitenciário, realizado em fevereiro deste ano, serão chamados em fevereiro de 2018. A declaração ocorreu durante Caravana da Transformação em Rondonópolis (212 km de Cuiabá).

De acordo com Fausto, a convocação dos aprovados será realizada logo após a homologação do concurso público, previsto também para ocorrer em fevereiro do próximo ano. Em relação ao chamamento, ele explicou que os aprovados serão convocados de forma “escalonada”, já que quase 1 mil candidatos foram aprovados.

“O concurso será homologado em fevereiro. Temos uma questão com a convocação porque quase 1 mil aprovados no concurso, e por isso não será possível chamar uma única turma. Terá que ser feito um escalonamento. Mas, pretendemos chamar o maior número de aprovados de imediato dessas unidades, e manutenção das já existentes”, explicou o secretário.

Fausto disse ainda que além do chamamento dos aprovados no concurso público, o Estado vem dialogando com os agentes penitenciários para evitar novas paralisações.

“Estamos tentando trabalhar duro para atender as demandas dos servidores do sistema penitenciário. Mas, o que envolve a questão financeira está sendo difícil atender devido a situação econômica do Estado. Apesar disso, estamos dialogando com a categoria para evitar novas paralisações, visando atender todas as demandas que estão ao nosso alcance” declarou.

Concurso Sistema Penitenciário – O concurso público para o sistema penitenciário de Mato Grosso foi realizado em 12 de fevereiro de 2017 em diversos pólos.

No concurso, foram ofertadas vagas para os cargos de agente penitenciário e profissionais de nível superior, que serão para cadastro reserva. O salário oferecido para agente penitenciário, inicialmente, é de R$ 2.640,09, para 40 horas semanais.

Além de agente, foram abertas vagas para advogado, enfermeiro, assistente social e psicólogo. O salário inicial oferecido para esses cargos é de R$ 5.326,00 com carga horária semanal de 40 horas.