Assessoria DAE/VG

Os aprovados nos cargos de controlador interno, contador e agente de saneamento/operador de estação tratamento de água do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) tomaram posse na manhã desta quarta-feira (13.12).

A solenidade foi realizada com a presença do diretor-presidente, Ricardo Azevedo Araújo e da coordenadora de Recursos Humanos do DAE, Aparecida de Lara, na sede da Autarquia, na avenida Júlio Campos.

O contador, Elson Vicente de Campos, o controlador interno, Ricardo Felipe, e os operadores Ana Laura Rezende, Alexandre Oliveira e Laura Tocantins foram os primeiros aprovados convocados e passarão pelo estágio probatório.

O diretor-presidente destacou a importância da posse dos aprovados e a felicidade em recebê-los. “Quero parabenizar vocês. O DAE precisa de vocês. Espero que vocês desempenhem o melhor trabalho possível e o que precisarem, a diretoria da Autarquia está de braços abertos”, ressaltou.

Para o economista, Ricardo Felipe, 26 anos, a expectativa é agregar e desempenhar com efetividade o melhor trabalho para a sociedade várzea-grandense.

Alexandre que tem mestrado em qualidade e já trabalhou em indústrias em Várzea Grande afirmou que está feliz com a efetividade no Serviço Público e com a oportunidade do novo emprego. “Todos sabemos que o mercado de trabalho não está fácil lá fora, e está é uma grande oportunidade de crescimento”.

Concurso: Mais 10 aprovados no concurso do DAE foram convocados pela diretoria para a posse.

Conforme publicação no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) os aprovados nos cargos de agente de saneamento/operador de estação tratamento de água esgoto, analista de saneamento/ engenheiro civil, agente de saneamento/ encarregado de equipe manutenção, e agente de saneamento/cadastrador devem se apresentar.

Os aprovados deverão comparecer prazo máximo de 15 dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos, na avenida Júlio Campos. Confira matéria relacionada.