por Junior Macagnam*

Férias escolares, alta temporada, Ano Novo, confraternizações e Natal. São inúmeros os motivos que levam as pessoas em busca de um produto ou serviço. Acreditamos que quanto mais o empresário, o comerciante, o colaborador se envolver e aderir ao clima que toma conta do espirito dos brasileiros nesta época, maior será o sucesso.

Vivemos um período de grave crise política e econômica, porém o que sentimos é que cada vez mais com o amadurecimento das instituições a economia está se dissociando da política. A inflação deve fechar o ano em torno de 3,5%, juros mais baixos dos últimos anos e o incremento dos recursos do PIS/PASEP fazem com que as expectativas de vendas do fim de ano sejam de guinada para todo o setor que mais emprega e recolhe impostos no Estado. Uma bela oportunidade para reparar o momento de pasmaceira dos anos anteriores e fechar em crescimento.

Ao todo, serão abertas milhares de vagas temporárias em todo o país, assim como em Mato Grosso. Lembrando que muitos viram vagas fixas após o período, dependendo do empenho desse colaborador. Ótima oportunidade num momento de alto desemprego.

As festas de fim de ano são o período de maior relevância para o varejo, por isso, o investimento em treinamento, oferta de produtos e visual da loja devem ser prioridades, onde a concorrência é grande e a disposição do consumidor em pesquisar sempre o melhor custo e benefício também. Economistas preveem um crescimento de 4,3% em relação ao ano passado, nós como otimistas buscaremos um crescimento de 10%.

Um Feliz Natal e um 2018 com muita Paz, Saúde e Prosperidade para todos nós.

*Junior Macagnam - Empreendedor