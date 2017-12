Na manhã desta terça-feira (12.12), os vereadores de Várzea Grande, se reuniram com a Comissão de Finanças e Orçamento, sob a presidência do vereador Rodrigo Coelho (PTB), para analisarem as emedas impositivas que será acrescentada na Lei Orçamentária Anual – LOA, para o ano de 2018.

Cada vereador conta com pouco mais de R$800 mil anual, em emendas impositivas para serem aplicadas no Plano Plurianual (PPA), 2018 a 2021, como na LOA 2018. Segundo o vereador o Fábio Tardin, as emendas permitem que os vereadores possam determinar onde estes recursos serão aplicados.

De acordo com o vereador Ícaro Reveles (PSB), as emendas estão sendo analisadas pela Comissão, e ainda não foi concluída. Segundo ele, em princípio existe um consenso entre os vereadores em destinar parte dos recursos para aquisição de equipamentos para o Pronto-Socorro de Várzea Grande.

“Na verdade, alguns vereadores chegaram a um consenso em destinar 50% do valor de sua emenda impositiva para aquisição de equipamentos, outros 50% eu devo destinar a instituições desportivas do município. Se, não me engano, são 10 a 12 emendas que ainda deverá ser votado”, afirmou.

O vereador Pedro Paulo Tolares (DEM), também destinou 50% para aquisição de equipamentos hospitalares e outra metade para aquisição de equipamentos para academia ao ar livre, como reformas de praças públicas.

A Lei Orçamentária Anual (LOA), de autoria do Poder Executivo, prevê investimentos da ordem de R$ 733,5 milhões para 2018, o texto já foi apreciado pelo parlamentes e aprovada em primeira votação, no entanto, ela ainda precisa passar por dois turnos de votação que deverá acontecer até a última sessão deste ano de 2017.