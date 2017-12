Uma mulher de 25 anos matou o ex-namorado após se revoltar com o fato de ele ter usado o aplicativo Tinder para conhecer uma nova pessoa cinco meses após o fim do namoro.

O crime ocorreu em junho, na periferia de Londres (Inglaterra). Hasna Begum foi à casa de Pietro Sanna, de 23 anos, e o golpeou com faca 36 vezes. A britânica foi condenada à prisão perpétua na segunda-feira (11/12), segundo o "Metro".

Hasna usou uma peruca loura ao atacar o ex, que trabalhava como DJ. Ela fugiu da cena do crime levando o celular de Pietro. A fim de construir um álibi, na mesma noite, ela procurou um hospital para tratar ferimento em uma das mãos.

Além disso, a criminosa apagou registros no Instagram do ex e ligou para ele seis vezes, para mostrar um suposto interesse no paradeiro de Pietro.

O corpo foi achado três dias depois. A própria Hasna ligou anonimamente para o irmão da vítima informando a morte.

"Foi um ataque brutal e sem piedade contra um homem que tinha toda a vida pela frente. A natureza desse ataque foi totalmente inesperada pela vítima", disse Gary Holmes, detetive que comandou a investigação.

Após 20 anos de cumprimento da sentença, Hasna terá direito a pedir regime condicional.