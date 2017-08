Reprodução

As empresas On-line Engenharia de Sistemas LTDA-ME, On-line Tecnologia da Informação, LTDA EPP e On-line Serviços de Internet LTDA são alvo da operação “Retentum” deflagrada nesta sexta-feira (04.08) no combate à sonegação de tributos em Cuiabá.

Conforme a Polícia Civil, além das empresas, o escritório de contabilidade responsável pelas três, situado no bairro Residencial Paiaguás também está com mandado de busca e apreensão.

A operação busca apreender documentos, livros fiscais, cópias de informações constantes em computadores e outros dados que levem a quantificar a sonegação de Impostos de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) devido ao município de Cuiabá.

De acordo com a Delegacia Fazendária (Defaz), a ação ilícita consistia na emissão de notas fiscais falsas, com uso de mesma numeração, porém com código de autenticidade, descrição de serviços, valores e datas diferentes, emitidas para contribuintes diversos.

Quatro delegados, quatro escrivães, 12 investigadores, quatro auditores fiscais da Prefeitura Municipal de Cuiabá, quatro peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e o Ministério Público participação das investigações. (Com informações PJC/MT).