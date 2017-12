PJC/MT Pecuarista acusado de matar jovem grávida em Porto dos Gaúchos é preso em Cuiabá

José Sebastião Boldrin, 67 anos, pecuarista acusado de assassinar uma jovem de 23 anos, em 2014, em Porto dos Gaúchos (663 km ao Médio-Norte), foi preso nessa terça-feira (12.12), em Cuiabá, na residência de familiares. O suspeito era casado e mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima, Franciele Epifânio Costa, 23 anos, que estava grávida do acusado - e ele queria que a moça fizesse um aborto. Em 18 de fevereiro, a jovem saiu para se encontrar com o pecuarista e numa mais deu notícias. Até hoje o corpo da vítima não foi encontrado.

A última vez que foi vista estava entrando na caminhonete S10 do suspeito. Na ocasião do desaparecimento da jovem, o suspeito chegou a ser preso, mas foi posto em liberdade mediante um habeas corpus. Logo após fugiu para o Paraná, onde morou por algum tempo no município de Toledo, e depois foi para São Paulo.

Em outubro deste ano, a Polícia Civil de São Paulo, em apoio a Polícia Civil de Mato Grosso, tentou prendê-lo, quando ele estava na cidade de Marília (SP). No entanto, o suspeito conseguiu fugir e há um mês voltou para Mato Grosso e ficou escondido na casa de parentes, na Capital.

A prisão ocorreu na avenida Barão de Melgaço, nas proximidades de um comércio de propriedade da família do suspeito. Uma informação chegou à Polícia Civil nesta semana e os policiais iniciaram vigilância para detenção do foragido.

O preso foi apresentado em audiência de custódia nesta tarde. (Com PJC).