Weverson Dener Benedito Porto, 18 anos, se entregou a polícia na manhã desta sexta-feira (08.12) após os policiais encontrar a caminhonete que ele havia roubado no município de Campo Verde. O suspeito foi preso em Cuiabá, e disse que decidiu se entregar a Polícia quando descobriu que sua participação no crime estava prestes a ser esclarecida.

O roubo da caminhonete Chevrolet S-10, aconteceu na madrugada de segunda-feira (04.12), quando dois criminosos invadiram a propriedade agrícola da família, na zona rural de Campo Verde e subtraiu o veículo e outros pertences das vítimas.

Os criminosos vieram de Campo Verde para Cuiabá com a caminhonete roubada - e na Capital, Weverson escondeu o veículo na casa de um vizinho. Na manhã desta sexta-feira (08), o suspeito decidiu se entregar após saber que a Polícia Civil havia recuperado a caminhonete. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e disse que queria se redimir, pois sabia que logo acabaria preso pelo envolvimento na ação criminosa.

O suspeito estava com mandado de internação provisória em aberto, decretado com base em investigações da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), de atos infracionais cometidos quando menor de idade. Após ser interrogado na DERRFVA, o acusado foi encaminhado para DEA para providências cabíveis em relação ao mandado.

O delegado titular da DERRFVA, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, ficou surpreso com a atitude do acusado e orgulhoso pelo trabalho das equipes.“Em 11 anos de Polícia Civil, essa é a primeira vez que vi um criminoso se entregar por saber que logo acabaria preso. Isso demonstra o bom trabalho e empenho dos policiais da DERRFVA que não medem esforços para o esclarecimento dos crimes”, destacou o delegado. (Com informações da PJC/MT)