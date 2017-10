PMMT Homens são presos com explosivos em Cuiabá

Quatro homens são presos e 37 ’bananas’ de emulsão de dinamite foram apreendidas em um bar no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá, na noite desssa sexta-feira (06.10). Também localizaram um notebook, objeto de um assalto ocorrido no dia anterior no Residencial São Carlos, no bairro Planalto. Os suspeitos foram presos por policiais do Batalhão Rotam da Polícia Militar.

Os suspeitos presos são Lucivaldo Regis da Silva, 29 anos, Jeferson Aparecido Correia da Costa Faria, 19 anos, Ronny Eduardo Ribeiro da Cruz, 27 anos, e Cleber Aloisio da Silva Costa, 30 anos. Lucivaldo seria o dono do bar ‘Esquinão da Esperança’, onde ocorreram as prisões e apreensões.

As informações eram que no bar, localizado na avenida Coxipó do Ouro, no Dr. Fábio, quatro homens conversavam, um deles teria chegado com uma mochila na qual poderia haver material explosivo e a entregou ao dono do comércio.

Duas equipes da Rotam seguiram para o local. Na revista aos suspeitos, os policiais não encontraram nada de ilícito, porém, no bar confirmaram a denúncia. Uma equipe do Bope foi acionada para fazer o manuseio do material apreendido.

Os quatro presos foram entregues na Central de Flagrantes do Cisc Planalto. Já os explosivos ficaram com o Bope para análise e emissão de laudo e posterior entrega à Polícia Judiciária Civil. (Com Polícia Militar).