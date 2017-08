Reprodução





Desaparecido há uma semana, o idoso Evar João, 71 anos, foi encontrado morto nessa sexta-feira (03.08) no bairro Cophamil, em Cuiabá. Evar desapareceu no último sábado (29) quando estava na residência da filha, no bairro São Benedito, na Capital.

Segundo informações preliminares, ele foi encontrado em uma região de mata do Cophamil. De acordo com a sobrinha do idoso, Luciana Costa, ele sofria de mal de Alzheimer.

O caso será investigado pela Polícia Civil.