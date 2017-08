Reprodução

O governador Pedro Taques (PSDB), em resposta às críticas do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) ao secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, disse que quem precisa saber se seu secretário é competente ou não é ele (Governador) e para ele, Leandro é “muito competente”. Emanuel teria chamado o secretário de “incompetente”, por conta de impasse na condução das negociações para divisão do prédio que abriga a sede da Pasta, na avenida José Monteiro de Figueiredo, a antiga Lavapés, no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Pinheiro disse que Leandro Carvalho conseguiu a proeza, de não resolver em sete meses a questão da Secretaria. “Ninguém aguenta mais tanta insensibilidade e falta de traquejo”, disse o prefeito, classificando o maestro como um “secretário extremamente complicado”.