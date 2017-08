Procuradoria Geral do Estado

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-MT) empossa, nesta sexta-feira (04.08), cinco novos procuradores classificados no concurso público realizado no ano passado. Eles foram nomeados devido ao pedido de exoneração de quatro procuradores empossados no dia 25 de abril e de uma renúncia à ordem de classificação.

A posse dos novos servidores de carreira da PGE ocorre na reunião do Colégio de Procuradores, às 11 horas, na nova sede da Procuradoria, localizada na Avenida República do Líbano, 2258, próxima ao entroncamento das MT’s 251 (para Chapada) e 010 (Estrada da Guia).

Vão tomar posse, Evandro Bortolotto Ortega (27º classificado), Victor Saad Cortez (28º), Daniel Gomes Soares de Souza (29º), Adriana Gomes Soares de Souza (30ª) e Hugo Felipe Martins de Lima (31º).

Pediram exoneração dos cargos Ana Cléia Clímaco Rodrigues da Silva, Martha Jackson Franco de Sá Monteiro, Mila Paixão Paiva e Lucas Alves de Morais Ferreira. Rodrigo Vaslin Diniz renunciou à ordem de classificação no concurso.