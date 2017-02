Aos 34 anos, Cheryl Prudham já tem 12 filhos. E está esperando o 13º! E não quer parar...

Em entrevista ao programa "This Morning", da ITV, a inglesa disse ser "viciada em bebês".

"Estou me sentindo novamente o desejo de ser mãe, já que o meu caçula está com 1 ano. Sinto falta de um bebê nos meus braços", comentou ela.

Cheryl trabalha como faxineira, mas a maior parte da sua renda vem de benefícios concedidos pelo governo britânico: o equivalente a R$ 155 mil por ano.

O 13º fará com que Cheryl receba mais R$ 2.750. Ele rebateu as críticas de viver às custas do Estado:

"Só penso nos meus filhos e na minha família."

A inglesa ficou grávida pela primeira vez aos 17 anos, quando morava em um abrigo para sem-teto em Kent (Inglaterra).

Cheryl teve seis filhos com um mesmo homem, Robert, mas eles se separaram após uma viagem a Las Vegas (EUA). Agora, está grávida de Lee Ball, com quem está vivendo.

Esperando ter mais um menino, Cheryl cogita apelar a um banco de esperma caso não encontre parceiros para aumentar a prole.