VG Notícias ex-prefeito Walace Guimarães

O ex-deputado estadual José Riva confirmou em depoimento nesta terça-feira (30.08) à juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que o ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB) indicou gráficas para assinarem contratos com o governo do Estado e em troca o ajudar em sua campanha eleitoral de 2012.

Riva é o terceiro réu da Operação Sodoma que confirma envolvimento de Walace no esquema. Antes dele, os ex-secretários de Estado, César Zilio, e Pedro Nadaf já haviam citado o envolvimento do ex-prefeito no esquema de corrupção na gestão de Silval Barbosa (PMDB).

No depoimento o ex-parlamentar negou que tenha ajudado Walace na indicação de gráficas para assinarem contratos com o Estado com objetivo “futuro” de financiar a campanha eleitoral para a Prefeitura de Várzea Grande. Na época dos fatos, Riva era o presidente da Assembleia Legislativa e Walace deputado estadual.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Walace então deputado teria procurado o secretário de Administração, César Zilio e oferecido R$ 2 milhões para que fossem contratadas cinco gráficas para prestarem serviços ao Estado. No entanto, o serviço não teria sido prestado e mesmo assim duas empresas teriam recebido R$ 4 milhões.

Conforme a denúncia, o dinheiro pode ter sido usado como “caixa dois” de campanha de Walace nas eleições de 2012. As empresas Integraf do empresário Evandro Gustavo Pontes da Silva e Gráfica e Editora de Liz, de propriedade de Antônio Roni de Liz, teriam participado do esquema.

Vale lembrar que o Riva, Walace Guimarães, Silval Barbosa, os empresários Evandro Gustavo Pontes da Silva, Antônio Roni de Liz e outras 12 pessoas são réus na ação penal oriundo da Operação Sodoma.