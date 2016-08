Reprodução ex- vereador João Emanuel

O ex-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, João Emanuel, foi preso na manhã desta sexta-feira (26.08) na Capital, na operação da Polícia Civil, denominada “Castelo de Areia” que apura crimes de estelionatos praticados em Mato Grosso.

De acordo com a PJC, cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva, sete buscas e apreensão e uma condução coercitiva, estão sendo cumpridos na manhã, sendo que um dos alvos foi o ex-parlamentar da Capital, que foi detido quando chegava a um hospital particular para uma pequena cirurgia.

A investigação, comandada pela Delegacia Regional de Cuiabá em conjunto com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), apura crimes de estelionatos praticados pela organização criminosa, que age no Estado aplicando variadas formas de golpes, deixando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões para pelo menos sete vítimas identificadas até o momento.

Em um dos golpes, uma vítima afirma que o vice-presidente da empresa Soy Group, o advogado João Emanuel, teria utilizado um falso chinês para ludibriá-lo em um suposto investimento com parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam o valor de R$ 50 milhões.

As ordens de prisão e buscas são da Vara do Crime Organizado e cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães. Um dos locais de buscas é o prédio do Soy Group, localizado na Avenida Rubens de Mendonça (CPA), ao lado da loja Havan e fundos do supermercado Comper.