O inspetor de Tributos da Prefeitura de Várzea Grande, servidor concursado Ricardo Santos Guim, foi suspenso por 30 dias pelo município, por, segundo Portaria, “não manter conduta compatível com a moralidade administrativa”.

De acordo consta na Portaria 1110/CPSPAD/SAD/2017, publicada no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) desta sexta-feira (08.12) o servidor infringiu o Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande, por ser ausentar durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato.

Diante da infração, o servidor foi suspenso pelo período de 30 dias. “SUSPENDER POR (30) TRINTA DIAS, conforme Art. 140 da Lei Municipal 1.164/1991, o servidor RICARDO SANTOS GUIM, efetivo no cargo de Inspetor de Tributos I, matrícula nº 39888, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária”, diz trecho extraído da publicação.

Conforme o secretário de Administração, Pablo Pereira, com a punição, o servidor não irá receber a remuneração mensal a qual tem direito pelo período que estiver em vigor a suspensão.