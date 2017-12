A Prefeitura de Várzea Grande começa a receber a partir desta segunda-feira (11.12) as inscrições do concurso público para mais de 1,5 mil vagas na administração municipal e para o cadastro de reserva da Procuradoria do Município. Para cargos na Educação, as inscrições começaram em 04 de dezembro.

Segundo a Prefeitura, os salários variam entre R$ 985 e R$ 8,8 mil. As inscrições poderão ser feitas até o dia 18 de janeiro de 2018 pela internet. O concurso será organizado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), onde o concurso já foi publicado.

As inscrições terão um custo de R$ 50 para nível elementar; R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

Conforme o município, está previsto para o dia 25 de fevereiro de 2018 aplicação das provas objetivas e no dia 26 do mesmo mês será divulgado o gabarito relativo aos cargos para administração pública e para o cadastro de reserva da Procuradoria do Município.

Ainda segundo o cronograma do concurso, em 22 de março de 2018 acontece a divulgação dos resultados com os nomes dos aprovados.

Vale lembrar que a Prefeitura anunciou no final de novembro a abertura do concurso em três editais, com vagas que passam de 2,6 mil.