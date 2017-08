A Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande divulgou nesta segunda-feira (07.078) a 2ª lista das famílias contempladas no município, por meio do programa estadual “Pró-Família”. De acordo com a Secretaria, nesta segunda lista, mais 132 famílias que residem na região do Jardim Glória e Cristo Rei são beneficiadas.

Até o momento mais de 500 famílias moradores de Várzea Grande foram contempladas para receber auxílio financeiro de R$ 100,00 mensais, que deverão ser utilizados exclusivamente para compra de alimentos. Na primeira etapa, 409 famílias foram contempladas. A meta do programa é beneficiar 2.073 mil famílias de Várzea Grande até final de dezembro de 2017.

Conforme o governo do Estado, o programa “Pró-Família” tem a finalidade de promover a superação das condições de vulnerabilidades e o enfrentamento dos riscos que limitam o exercício da cidadania. O público alvo do programa é mulheres, sendo única responsável pela família, cuja renda familiar seja inferior a um 1/3 do salário-mínimo.

O programa prevê ações de transferência de renda com condicionalidades, articulada com outras Secretarias estaduais e instituições não governamentais, para que de forma integrada viabilizem o desenvolvimento social de famílias, com vistas a superação das vulnerabilidades e redução das desigualdades. (Com informação da Secom/VG).

Clique Aqui e confira as famílias contempladas