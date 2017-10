Secom/VG Inscrição para ‘Pronatec Voluntário 2017’ segue até 20 de outubro em VG

As inscrições para Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec Voluntário 2017 que iniciou na última quarta-feira (04.10) segue até o dia 20. A informação é da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande.

Segundo a pasta, serão oferecidas 280 vagas para jovens moradores de Várzea Grande em busca de qualificação profissional.

Os interessados poderão se inscrever pessoalmente na sede Secretaria, localizada na avenida Castelo Branco, nº 2500, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h.

De acordo com o secretário Kalil Baracat, todos os cursos são gratuitos e importantes para o município, principalmente na qualificação da população.

Segundo a superintendente de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Daniela Veronezi Iba, os cursos serão oferecidos na modalidade Ensino a Distância (EAD), e para participar é necessário ter uma conexão com a internet, além de ter idade de 15 anos ou mais.

“O Programa é tanto para quem está no ensino médio, como para quem já concluiu e também para quem já está no mercado e quer uma qualificação complementar”, explica Daniela.

Conforme a pasta, são ofertados cursos de inglês básico, recepcionista, assistente administrativo, assistente de recursos humanos, espanhol básico, promotor de vendas, agente de microcrédito e assistente de faturamento. A carga horária dos cursos varia entre 160 a 200 horas e cada aluno só poderá se inscrever para um único curso.

Documentos necessários - Para efetivar a inscrição o interessado deve estar portando os seguintes documentos: 01 foto 3x4, cópia certidão de nascimento ou casamento, cópia carteira de identidade, cópia CPF, cópia do título de eleitor, cópia documento militar (somente sexo masculino e acima de 18 anos), cópia comprovante de residência, comprovante escolaridade - declaração emitida pela escola que estuda e cópia RG e CPF dos pais ou responsáveis (menores de 18 anos).

Após a inscrição o candidato será contatado por e-mail para confirmação da sua inscrição e recebimento da senha de acesso à plataforma web. O curso é realizado via internet. O Pronatec é um Programa Federal e foi idealizado e criado para possibilitar que jovens se qualifiquem e se destaquem no mercado de trabalho. (Com informações Secom/VG)