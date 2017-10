VG Notícias

Aproximadamente 12 casas do residencial São Benedito, localizado no bairro São Matheus em Várzea Grande, foram invadidas na manhã desta sexta-feira (06.10). A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo de Kalil Baracat.

“Realmente houve uma invasão lá, muitos mutuários que já assinaram o contrato não assumiram, ou porque estão aguardando a ligação de energia, ou por outro motivo, eu não sei, já não está na nossa alçada. Por causa dessa situação fica tendo esses conflitos. Recebi a informação de forma superficial pela Edinete, o que posso dizer é que o município está fazendo seu papel, agora, vamos levar ao conhecimento do Banco para que eles tomem as providências”, afirmou o secretário.

Segundo ele, na semana que vem sua equipe deverá se reunir com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil para tratar desses assuntos.

“Que eles façam contrato com pessoas novas, que atenda aos critérios, tem lista de espera dentro dos sorteios”, sugeriu o secretário.

Segundo a Guarda Municipal, que acompanhou a superintendente da Habitação, Edinete Godói, foram feitas a visita em aproximadamente 12 casas, segundo a GM a Prefeitura notificou os invasores para se retirarem do local.

“Alguns invasores não foram sorteados e invadiram. Eles só falam assim que não tinham casa, estavam precisando e invadiram. A função nossa foi só resguardar o pessoal da Secretaria”, afirmou o GM Drumond.