Candidatos aprovados no processo seletivo da Prefeitura de Várzea Grande, realizado em 2016, denunciam irregularidades na nomeação de aprovados e afirmam que algumas contratações estão ocorrendo “ao arrepio da lei”.

De acordo com denúncia encaminhada ao , por alguns candidatos, que foram aprovados no processo seletivo realizado no ano passado, a prefeita Lucimar Campos (DEM) está nomeando alguns aprovados para preencher 2.835 vagas em funções de níveis médio, técnico e superior na Prefeitura Municipal, mas sem respeitar a ordem de classificação do processo de seleção.

Um dos aprovados, que não quis se identificar, temendo não ser nomeado para ocupar a função, utilizou como exemplo cargo de “assistente social” para ser ocupados na Secretaria Municipal Saúde. No edital do Processo Seletivo de 2016, foram disponíveis 22 vagas para ocupar o cargo, porém, segundo o denunciante, até o momento foram chamados apenas três candidatos aprovados.

No entanto, segundo a denúncia, ao consultar o “Portal Transparência” da Prefeitura de Várzea Grande é possível constatar que candidatos classificados em posições superiores da 22ª posição (última posição das vagas disponíveis para ocupar o cargo) foram nomeados pela prefeita para exercerem cargo de assistência social na rede municipal de Saúde.

Além disso, o denunciante, alega que alguns candidatos que nem foram classificados no Processo Seletivo, também foram nomeados por Lucimar para ocupar cargo junto ao município. “Mostrando total desrespeito com a ordem classificação dos aprovados no processo seletivo realizado”, denunciou o candidato classificado.

Os candidatos informaram ainda ao , que já denunciaram o caso ao Ministério Público Estadual (MPE), para exigir de Lucimar a “correta nomeação” dos aprovados no processo seletivo.

O processo seletivo da Prefeitura de Várzea Grande foi realizado em 24 de maio de 2016, e até o momento a administração municipal já convocou 1.118 candidatos aprovados para tomarem posse dos cargos – sendo que 997 na área de Educação, 87 na Secretaria de Saúde, 31 na Assistência Social e três candidatos na Secretaria de Administração.

Vale lembrar que o processo seletivo disponibilizou 2.835 vagas, sendo 1.628 vagas na Educação, 1.117 vagas na Saúde, 57 vagas na Administração Pública, e 33 vagas na Assistência Social. Os salários variavam entre R$ 880,00 a R$ 3.500,00.

Outro Lado – A reportagem do entrou em contato com o secretário de Comunicação de Várzea Grande, Marcos Lemos, mas até o fechamento da matéria ele não atendeu e nem retornou as ligações.