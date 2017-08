Dois homens foram hospitalizados em Manaus (AM) após uma briga por um motivo que, digamos, gera extensas discussões: o tamanho dos próprios órgãos genitais.

De acordo com o site D24am, Geovane Richard Ataíde Costa, de 19 anos, e Gilson de Souza Bruno, de 31, estavam bebendo juntos na manhã deste domingo (06.8) quando começaram a debater de forma acalorada sobre quem tinha o pênis maior.

“Então Gilson atingiu o Geovane com um pedaço de vidro, na região do pescoço. E o Gilson está com quatro perfurações de arma branca na cabeça, mas não sabe dizer quem foi que o atingiu. Os dois vieram abraçados em uma moto trazidos por um colega”, disse um PM que não foi identificado.

Não foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso e o estado de saúde dos dois envolvidos é estável.