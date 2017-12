Reprodução

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira (13.12) buscas na casa do ex-deputado José Riva, localizada no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. As informações foram confirmadas pelo próprio ex-deputado.

Segundo ele, agentes da PF entraram na sua casa com ordens de buscas e “vasculharam” toda a residência à procura de documentos. As buscas estariam ligadas à Operação Ararath, e seriam oriundas de uma delação premiada. Porém, o ex-deputado não informou quem teria sido a pessoa que realizou a delação premiada.

Conforme informações extraoficiais, a delação premiada teria sido realizada pelo empresário e pecuarista Avilmar de Araújo Costa. Ele teria atuado como operador do esquema de lavagem de dinheiro através de desvios de recursos públicos.

A Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o assunto.