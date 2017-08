Ivan Oliveira A previsão é de que o bloqueio termine às 19h

Caminhoneiros protestam nesta terça-feira (01.08) contra o aumento do PIS/Confis sobre os combustíveis nas rodovias federais de Mato Grosso. Os bloqueios ocorrem na BR-163 e na BR-070, em Sorriso, Lucas do Rio Verde e em Barra do Garças.

De acordo com a assessoria da Rota Oeste, durante a tarde foi liberada a interdição na faixa sentido sul no km 747 da BR-163, região de Sorriso. Porém os bloqueios foram retomados às 14h e 17 minutos, nos dois sentidos da via neste ponto.

Nos locais estão impedidos de passar veículos pesados, exceto aqueles que carregam carga viva ou produtos perecíveis. Os demais veículos trafegam normalmente.

Já no município de Sinop, a Rota do Oeste registrou às 14h e 41minuto a interdição da faixa sentido norte no km 854 da BR-163, saída norte da travessia urbana de Sinop, no trevo de acesso a Juara. No local há cerca de 15 manifestantes.

Ainda segundo a Rota Oeste, a previsão é de que o bloqueio termine às 19h.

No trecho, são impedidos de passar veículos pesados, exceto aqueles que carregam carga viva ou produtos perecíveis. Os demais veículos trafegam normalmente.

Vale destacar que no dia 20 de julho, o governo Federal anunciou um decreto aumentando a alíquota do PIS e Cofins sobre os combustíveis. A tributação sobre a gasolina subiu R$ 0,41 por litro; a do diesel, R$ 0,21; e a do etanol, R$ 0,20 por litro.