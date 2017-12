PJC/MT

Um automóvel Ford Fiesta, preta, foi apreendido em uma loja de revendas de veículos, no bairro Santa Helena, próximo a Rodoviária de Cuiabá, nessa segunda-feira (11.12). O veículo é proveniente de crime de estelionato aplicado na cidade de Rondonópolis (212 km ao Sul).

Na garagem, o suposto dono do carro apresentou recibo de compra do veículo preenchido em nome de E.S.G. e, ainda informou que estava com uma procuração pública para a devida transferência de propriedade veicular.

No entanto, de acordo com boletim de ocorrência registrado em Rondonópolis, a vítima havia anunciado a venda do Fiesta, no site de compra e venda OLX. Posteriormente, uma pessoa entrou em contato dizendo residir em Campo Verde e interessada na aquisição do carro.

Ainda conforme narrativa, o comprador efetuou um depósito no valor de R$ 22.600 mil, sendo visualizado por acesso de extrato bancário via aplicativo de celular, o crédito por meio de depósito. No mesmo dia o vendedor procedeu com a entregar do veículo ao comprador, bem como assinou e reconheceu firma em cartório do certificado de registro de veículo.

Porém, ao consultar novamente o extrato bancário foi verificado o estorno do depósito. O comprador foi procurado, se prontificou a resolver o problema, mas acabou não sendo mais localizado.

Diante dos fatos, o atual dono foi conduzido à Delegacia Especializada para e o Ford Fiesta apreendido.(Com informações da PJC/MT)