4° BPM

A agência do Banco do Brasil, ao lado do 4° do Batalhão, na avenida Filinto Muller foi alvo de assaltantes na madrugada deste sábado (09.12), em Várzea Grande.

Conforme informações da PM, os suspeitos quebraram um buraco na parede da agência, entraram no local, mas não conseguiram acesso ao cofre da agência.

Os criminosos furtaram três revólveres calibre 38 da segurança, placas balísticas e 36 munições calibre 38.

Além da parede, portas, parte do teto e o sistema de vigilância foram destruídos.

Os policiais localizaram nos fundos da agência, em um matagal, uma placa balística, oriunda do assalto.

Ninguém foi preso até o momento.