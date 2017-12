Ilustração

Um jovem de 19 anos, que não teve o nome revelado, tentou tirar a própria vida na madrugada desta segunda-feira (11.12) no bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, vizinhos da jovem acionaram a polícia informando que a mesma havia tentado contra a própria vida. Conforme a PJC/MT, ao chegar no local os policiais encontraram a jovem com um corte no pulso, e toda ensanguentada.

Ainda segundo a Polícia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos na vítima, e em seguida a levaram para a Policlínica do Verdão.

Apesar do fato, a polícia não revelou o motivo da tentativa de suicídio.