A vítima S. K. S.L., 26 anos, supostamente tentava suicídio na noite dessa quinta-feira (05.10), quando acabou abusada sexualmente em um matagal próximo a Ponte Sérgio Motta, no bairro Noise Curvo, em Várzea Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), em rondas pela avenida Beira Rio, a polícia deparou com a testemunha H. S. P. da S., que relatou o desaparecimento da namorada. Segundo o relato, ela estaria desaparecida por algumas horas e que a mesma havia deixado uma carta de despedida dizendo que iria se suicidar.

Na tentativa de localizá-la, a polícia encontrou o veículo Sandero que pertence a jovem na rotatória da Sérgio Motta, nesse momento, um motociclista informou que havia uma mulher do outro lado da ponte pedindo por socorro.

A PM foi até o local onde encontrou a vítima, que disse ter sido levada por um homem para um matagal e abusada sexualmente.

Segundo o BO, a vítima estava muito transtornada e abalada não conseguindo passar as características do suspeito, bem como os detalhes do fato. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Várzea Grande onde recebeu atendimento médico e foi liberada.