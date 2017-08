GM

Um idoso de 60 anos foi atropelado na manhã desta sexta-feira (04.08) em frente a Guarda Municipal, sentido Cuiabá, na avenida da FEB, em Várzea Grande.

Segundo informações do comandante da GM, o idoso foi atingido por uma motocicleta Fan vermelha no momento em que tentava atravessar a avenida.

Ele foi socorrido e encaminhado desacordado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, com uma fratura exposta na perna direita.

O motociclista que tem por volta de 35 anos também foi levado a Unidade de Saúde com dores no corpo.

O trânsito no momento funciona só com meia pista. A GM aguarda a chegada da Polícia Civil para perícia, devido à gravidade do estado de saúde do idoso.