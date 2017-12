4° BPM

Embriagado, o motorista Marcelo da Silva Lemes, 37 anos, atropelou um ciclista na noite de ontem (13.12) na avenida Júlio Campos, em Várzea Grande e fugiu em prestar socorro.

Conforme informações do 4° BPM, além da embriaguez, Marcelo dirigia em alta velocidade. Ao ser detido nas proximidades do acidente, o condutor não conseguia parar em pé e nem formar frases coesas, de acordo com os policiais militares.

Marcelo se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes e teve a CNH e o veículo apreendido.

Não há informações sobre o estado de saúde do ciclista.