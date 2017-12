Uma adolescente de 15 anos foi abordada por um homem não identificado e sofreu uma tentativa de estupro na madrugada desta quarta-feira (13.12), no bairro Jardim Alvorada, em Cuiabá.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar, foram acionados para deslocar até uma residência no bairro Ribeirão do Lipa, onde teria uma situação de tentativa de estupro.

No local, a adolescente, junto com seus familiares relatou que havia saído de dentro da casa para fechar o portão quando foi surpreendida por um homem com uma faca que a obrigou a acompanhá-lo. Durante a abordagem, o suspeito chegou a rasgar o vestido da adolescente com a faca.

Com medo ela atendeu a ordem e chegou a caminhar com o suspeito por cerca de 20 a 30 metros de distância de sua residência. Segundo ela, o suspeito chegou a tirar um prego de um pedaço de madeira e começou a lesionar o seu rosto, o braço e perna. Quando a vítima conseguiu correr e gritar por socorro.

O suspeito fugir a pé tomando rumo ignorado.

Segundo ela, o suspeito é branco, tem cerca de 1,90 de altura e tem uma tatuagem de dragão no braço direito.