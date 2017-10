A dupla de palhaços Patati Patatá estará em Cuiabá no próximo dia 12, na Musiva, na avenida Beira Rio, 4435 - Porto. Conhecidos como os "palhaços mais amados do Brasil", eles lançaram em 2010 o DVD Brincando com Patati e Patatá pela Som Livre que foi certificado como diamante, com mais de 300 mil cópias vendidas.

A estreia da dupla na televisão deu-se em 2011 como apresentadores do programa infantil Carrossel Animado transmitido pelo SBT, logo após eles passaram a apresentar o programa Bom Dia & Companhia na mesma emissora. A dupla também foi convidada para ser destaque da escola de samba Rosas de Ouro com o enredo "Inesquecíveis", no carnaval de 2014 em São Paulo.

Criança não paga de 0 a 1 ano e 11 meses não pagam apresentação da certidão de nascimento na entrada do evento.

Abertura da Casa 16:00h

Show Previsto para 18:00h