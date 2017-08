Reprodução Encontro dos Gideões em MT acontece nos dias 11, 12 e 13; Evento espera féis de todas as congregações

A Associação Brasileira Americana de Capacitação Solidária realiza nos dias 11, 12 e 13 de agosto o encontro dos Gideões de Mato Grosso. O evento pretende reunir a maior quantidade de fieis independente de religião, no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá.

De acordo com o coordenador geral do evento, Castro Alves, o encontro pretende ser o melhor evento religioso da história de Mato Grosso. Segundo ele, são esperados de 40 a 50 cantores e preletores de todo o Brasil.

“Esse é um evento evangélico, mas não só para evangélicos, é um evangélico para as pessoas que acreditam em Deus. Não tem uma placa de igreja, não tem nenhuma denominação. O objetivo de não se ter uma igreja é porque causa ciúmes nas outras igrejas, e quando você não faz com uma igreja, você vai agregar todas as igrejas, e graças a Deus conseguimos agregar todas as igrejas para participar do evento”, explicou o coordenador.

Na ocasião será ministrada a palavra de Deus, por meio de palestras, pregações, atividades recreativas e desportivas.

Para entrada será cobrada Ingressos 1k de alimento não perecível. Conforme Castro, o fiel poderá realizar a troca do alimento pelo ingresso em vários pontos de troca em Cuiabá e Várzea Grande. Os pontos de troca podem ser conferidos pela página oficial do evento em Mato Grosso, http://www.encontrodosgideoesmt.com.br/.

“No primeiro dia, na sexta-feira (11) o vento inicia as 19 horas, para a entrada no dia será cobrado 1k de alimento não perecível, no sábado de manhã a pessoas deverão doar outro tipo de alimento, cada período será cobrado um tipo de alimento. E esse alimento será repassado a entidades carentes de Cuiabá e Várzea Grande”, explicou.

Segundo a Associação, por meio das redes sociais constam confirmado mais de 300 caravanas de todo o Estado para o evento. Os organizadores esperam participantes de Rondonópolis, Primavera do Leste, Canarana, Barra do Garças, Cáceres, Pontes e Lacerda, Barra do Bugres, Tangara da Serra, Sapezal, Juara e Juína.

Segundo a organização, o local terá toda a estrutura para receber os participantes. Além de oferecer espaço de lazer para as crianças. Os patrocinadores também terão espaço para divulgar seus produtos.

O evento será transmitido ao vivo pelos meios de comunicação da Associação Brasileira de Capacitação Solidária.