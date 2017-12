Reprodução Susto no Aeroporto Marechal Rondon, Cozinha de resutarante pega fogo

Nesse sábado (09.12), por volta da 23h30, houve um incêndio em um Restaurante na Praça de alimentação do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Segundo internauta do , o incêndio destruiu toda a cozinha do Restaurante Kikio. O fogo foi controlado rapidamente pelos Bombeiros Militares da base do Aeroporto. Conforme o internauta, não houve vítimas, apenas danos materiais. O local foi isolado para perícia técnica e terá que passar por reforma.