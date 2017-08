VG Notícias Desembargador do Tribunal de Justiça de MT, Orlando Perri

O desembargador Orlando Perri, relator do processo de “grampos ilegais” em Mato Grosso não está para brincadeira, afirmou fonte do . Conforme a fonte, Perri está empenhadíssimo em desvendar o que ele intitula de “grampolândia pantaneira” e está “debruçado” no caso. Quem conhece o desembargador, diz a fonte do , sabe que não deve comprar briga com ele, erro de estratégia acusá-lo. “Orlando é obstinado, metódico e vai concluir o caso e pode pedir à prisão de um ex-secretário de Estado”, confidenciou ao . A “grampolândia pantaneira” ainda vai dar pano pra manga e muita dor de cabeça aos envolvidos.