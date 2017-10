A Prefeitura Municipal de São José do Xingu (a 931 km de Cuiabá), abriu processo seletivo destinado a contratação de servidores para ocupar cargo de Agente Comunitário de Saúde.

De acordo com o edital, está sendo oportunizado 15 vagas para profissionais de ensino médio completo, com salário de R$ 1.330,40 em jornadas trabalhistas de 40 horas por semana.

As inscrições serão gratuitas, e poderão ser realizadas no site da empresa organizadora, a partir da próxima terça-feira (10.10). O período de inscrição se encerra no dia 25 de outubro.

O local de realização da prova e outras informações complementares do processo seletivo serão divulgadas nos próximos dias pela empresa organizadora.