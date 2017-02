VG Notícias secretário de Assuntos Estratégicos do município, Jaime Campos

O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos (DEM) anunciou que em 30 dias o município irá resolver o “imbróglio” envolvendo o Parque Berneck e regularizar doação da área para posteriormente retomar as obras no local.

De acordo com Jaime, a Prefeitura fez um levantamento que apontou a necessidade de indenizar o proprietário da área no valor de R$ 1,8 milhão, para regularizar a doação da área de forma definitiva ao município.

“Após o pagamento dessa indenização, caso o proprietário aceite, ele terá que quitar os tributos que deve ao município. Iremos fazer um encontro de contas que irá permitir a regularização da área para a Prefeitura de Várzea Grande”, explicou Jaime.

Segundo ele, após a transação administrativa e financeira, o município irá elaborar um projeto para retomar as obras do parque, para posteriormente buscar recursos financeiros.

“Podemos buscar recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente ou até fazer uma parceira com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT)”, declarou, mas sem prever qualquer data para elaboração do projeto e nem para início da retomada das obras.

O parque – Inaugurado em 2009 sem concluir as obras e sem regularizar a área, o Parque Ambiental de Várzea Grande, denominado Bernardo Berneck, custou mais de R$ 3 milhões ao erário estadual.

Com 26 hectares, as obras do Berneck, localizado na avenida Júlio Campos, foram iniciadas em setembro de 2008 e deveriam ter sido concluídas em março de 2009, no entanto, apenas 70% da obra foi entregue em junho de 2009.

A empresa contratada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, na época comandada por Francisco Daltro (PSD) – popular Chico Daltro -, para construção do parque foi a Trimec Construções e Terraplenagem Ltda. O valor inicial do contrato foi de R$ 2.459.066,96, porém, sofreu um aditivo no valor de R$ 599.750,66 e a obra passou a ter o custo final de R$ 3.058.817,61.