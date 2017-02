Pela segunda vez, em menos de quatro meses, a Construtora Carneiro & Carvalho, investigada pelo Gaeco por supostas irregularidades na mudança de razão social para vencer licitação da Prefeitura de Várzea Grande, foi notificada extrajudicialmente pelo governo do Estado para refazer a obra de reforma na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan/MT).

Em novembro de 2016 a empresa foi notificada devido obras de péssima qualidade. Conforme notificação, as obras realizadas pela empresa não aguentaram o período chuvoso, o que fez com que o prédio da Seplan/MT passasse por problemas estruturais. Os problemas enfrentados eram: rachaduras nas paredes internas da copa e do refeitório; queda do forro de gesso da copa.

No entanto, a empresa não compareceu para fazer os reparos e foi novamente notificada, desta vez com advertência, conforme publicado na edição da Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat), que circulou na quarta (01.02).

A empresa pertence a José Henrique Carneiro Carvalho, e foi contratada em dezembro de 2014, na gestão Silval Barbosa (PMDB), para realizar reforma dos banheiros masculinos e femininos, copa, telhado e sala de reunião da Superintendência de Planejamento no prédio da Seplan/MT. O Estado pagou pela obra R$ 148.889,74 mil.

Camaleão - A empresa Carneiro e Carvalho é investigada pela "Operação Camaleão" deflagrada pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em 2014, por irregularidades na mudança da razão social, passando de sapataria para construtora, seis meses antes de vencer licitação da Prefeitura de Várzea Grande, durante a gestão Walace Guimarães (PMDB).

Na época, a empresa venceu licitação de R$ 10,5 milhões para a manutenção de prédios públicos da Prefeitura.

A "Operação Camaleão" cumpriu mandados de busca e apreensão na empresa, bem como na Prefeitura de Várzea Grande e ainda na casa do ex-prefeito Walace Guimarães, e de seu irmão Josias Guimarães.