Reprodução

O Procon Estadual alerta os consumidores que, a partir do próximo sábado (25.02), as tarifas de ligações de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas. A medida, que é válida para chamadas locais e interurbanas, atende cronograma de redução aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2014.

Conforme a agência reguladora, os valores das chamadas locais terão redução entre 16,49% e 19,25% e as chamadas interurbanas diminuirão entre 7,05% a 12,01%. O índice varia de uma operadora para outra. O motivo da queda é a redução da tarifa de interconexão (valor que uma empresa cobra da outra pelo uso da rede).

De acordo com a superintendente do Procon-MT, Gisela Simona Viana, desde 2016 a tarifa de interconexão passou a ser calculada pelo 'modelo de custo', que permite à agência reguladora verificar com mais precisão os valores gastos na prestação do serviço ao consumidor (equipamentos / estrutura administrativa).

“O consumidor deve acompanhar atentamente a sua conta para verificar se houve a redução. As empresas de telecomunicações também deverão investir na ampliação de redes de dados, qualidade de serviços e atendimento aos consumidores”, salienta Gisela Simona.

O cronograma de redução da tarifa de interconexão aprovado pela agência reguladora se estenderá até 2019. Confira outras informações sobre as tarifas no site da Anatel.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.