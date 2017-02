O governador Pedro Taques (PSDB) iniciou nessa segunda-feira (21.02) uma rodada de conversas com os presidentes dos Poderes, a fim de apresentar o cenário fiscal atual de Mato Grosso. O primeiro a conhecer os dados para 2017, e discutir soluções até 2018, foi o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos.

De acordo com o Gabinete de Comunicação do Estado, na reunião, Taques pediu o apoio dos Poderes para construção e execução de políticas de ajustes fiscais para os próximos dois anos no Estado.

"Seguimos em busca de soluções para sanar o desequilíbrio fiscal em que Mato Grosso se encontra, devido a ações irresponsáveis de gestões anteriores, que nos levaram a medidas amargas, mas necessárias para sairmos da crise. Precisamos do apoio de todos os Poderes para, juntos, superarmos esse momento histórico", afirmou o governador.

Apesar do problema de fluxo de caixa do Executivo mato-grossense, o Estado ainda é um dos poucos que mantém os salários em dia no Brasil, dos quase cem mil servidores existentes.

A rodada de conversas com os representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo tem por objetivo manter o pagamento do duodécimo em dia, sem que isso comprometa o pagamento do funcionalismo público.

As próximas reuniões devem ocorrer ainda esta semana.