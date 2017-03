O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, inauguram nesta quinta-feira (16.03), às 08h, a Escola Estadual Filogônio Correa, no Distrito Nossa Senhora da Guia (25 km do centro de Cuiabá). Esta será a quarta escola inaugurada apenas neste ano e atenderá mais de 800 alunos nos ensinos Fundamental e Médio, tanto do Distrito da Guia, quanto do Distrito de Aguaçú – abrangendo 14 comunidades rurais, no total.

A escola construída no modelo Padrão-Seduc tem 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala dos professores, laboratório de informática, biblioteca, quatro banheiros e dois vestiários femininos e masculinos, praça de recreação e urbanização, cozinha e refeitório, instalações de segurança e prevenção de combate a incêndio e pânico, além de instalações hidrossanitárias e elétricas. O prédio possui, ainda, quadra poliesportiva coberta, com arquibancada. O valor total da obra é de R$ 4,5 milhões.

A diretora da EE Filogônio Correa, Sirlene Andreia de Almeida, conta que a comunidade da Guia esperava por uma escola nova há pelo menos 10 anos, uma vez que o antigo prédio foi construído na década de 1940 e já estava bastante deteriorado.

“Está sendo uma experiência emocionante ver tudo novo e percebemos isso pelo brilho nos olhos das crianças, dos professores e dos pais dos alunos. Está tudo muito lindo e estamos muito felizes por esse momento”, afirma.

Pró-Escolas - A inauguração da unidade faz parte do Programa Pró-Escolas, que tem como objetivo principal transformar a educação de Mato Grosso por meio dos eixos Ensino, Estrutura, Inovação e Esporte e Lazer. Estão previstas para este ano a inauguração de 15 escolas estaduais padrão e outras 15 em 2018, além de 15 Centros Integrado Escola-Comunidade (CIEC), que serão licitados neste ano e inaugurados em 2018.

Outras 30 obras já estão sendo retomadas pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer e, ainda, 49 obras de reforma e reconstrução de escolas deverão ser entregues até o final de 2018. Neste período, mais de 200 pinturas estão garantidas para escolas estaduais de todo o Estado.