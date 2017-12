O Ministério Público Estadual (MPE), instaurou inquérito civil, para investigar suposta prática de nepotismo na Câmara de Vereadores de Várzea Grande. A denúncia envolve um suposto casal lotado no gabinete do vereador Cleyton Nassarden, popular “Sardinha” (PTB).

Conforme noticiado pelo no mês de outubro, os servidores denunciados por suposto nepotismo foram: Dorniwal Cerino Nunes e Silva, que segundo o Portal Transparência, ocupou até o mês de outubro, o cargo comissionado de coordenador Geral de Gabinete, com salário de R$ 1231,00, e Fabiana Padilha Prado, que ocupa o cargo comissionado de Assessor Técnico Legislativo, com salário de R$ 5 mil, ambos contratados desde fevereiro de 2017.

De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande, foram requisitadas informações à Câmara Municipal que se limitou a fornecer dados funcionais dos representados, bem como declaração firmada por ambos, pelas quais informam não serem cônjuge ou companheiro de servidores que ocupem cargo de direção ou assessoramento perante o Legislativo Municipal.

Porém, durante o andamento do procedimento, o MP constatou, ao analisar os endereços dos servidores em suas respectivas fichas funcionais, que eles residem no mesmo endereço. Após a constatação dessa informação, o Ministério Público solicitou novas diligências.

“Expeça-se ordem de serviço para que servidor ministerial lotado no setor de diligências desta promotoria, compareça ao endereço (Ulisses Pompeo de Campos, 141, Centro Norte, Várzea Grande) com a finalidade de obter informações dos vizinhos e dos moradores da residência acerca do nome dos residentes, bem como se ali residem FABIANA PADILHA DEPRADO e DORNIVAL CERINO NUNES E SILVA, indagando-se sobre a existência de parentesco ou laços de matrimônio ou união estável entre ambos, bem como se possuem filhos, há quanto tempo residem juntos no local, etc”, requisitou o promotor Deosdete Cruz, ao instaurar o inquérito civil no último dia 24 de novembro.